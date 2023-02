Les gros patinent bien, Les autres...: les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Les gros patinent bien ****

Jusqu’au 17/2 au Théâtre de Liège. Les 26 et 27/4 au Centre culturel d’Uccle.

Molière du meilleur spectacle en 2022, le spectacle d’Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois compose un cabaret de carton. Boîtes, bricolages, pancartes, et même costumes de papier servent à fabriquer, en direct, une épopée clownesque qui vous emmène d’un fiord danois jusqu’à Pampelune en Espagne, en passant par l’Irlande, l’Angleterre, la France et même des abysses peuplés de créatures aquatiques. Héritiers de Laurel et Hardy (pour le duo acrobatique), et de Rémy Bricka (sans les instruments mais avec des accessoires en pagaille), les artistes redonnent ses lettres de noblesse au carton-pâte.