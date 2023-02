Des vitesses d’un gigabit sur un quart du réseau Voo

Alors qu’il s’apprête à passer dans les mains d’Orange, l’opérateur télécom wallon Voo a annoncé une accélération des investissements dans son réseau câblé cette année en vue d’augmenter le nombre de foyers ayant accès à des vitesses d’un gigabit par seconde. Entamé en 2021 par les villes de Liège, Wavre et Charleroi, ce chantier de modernisation a déjà permis de couvrir 25 % de sa clientèle en 2022. 22 communes rurales ont été raccordées au gigabit ainsi que les six communes bruxelloises où Voo est actif. En 2023, l’opérateur wallon veut doubler ce chiffre et couvrir 50 % des foyers. 100 millions d’investissements sont prévus. La ville de Namur vient d’être raccordée. Vont suivre d’ici juillet Louvain-la-Neuve et La Louvière. Entre janvier et juillet, 170.000 nouveaux foyers seront raccordés au gigabit.