Wallonie: les communes ont perdu 327 millions en 2022

L’Union des villes et communes a fait ses comptes : en 2022, l’impact sur les finances locales des décisions prises par les autres niveaux de pouvoir a atteint des sommets. Et ce n’est pas fini.

Les pouvoirs locaux mangent leur pain noir : pour 2022, les surcoûts liés à des décisions prises à d’autres niveaux de pouvoir sont estimés à 327,1 millions d’euros. C’est colossal. Et en hausse constante depuis de nombreuses années : on n’en était qu’à 293,5 millions en 2018. Pour les prochaines années, les estimations de l’Union des villes et communes (UCVW) restent pessimistes : 360,8 millions en 2023 et 355,2 millions à l’horizon 2024.

Appelé à commenter ces données livrées par la « veille » financière mise en place par l’Union, le président Maxime Daye (MR) évalue les deux plateaux de la balance : « Conçue comme une bouffée d’oxygène pour les communes, la reprise par les provinces du financement des zones de secours (87,4 millions en 2022) ne permet pas d’inverser la tendance catastrophique liée essentiellement à la charge des pensions et à l’impact du tax shift fédéral. »