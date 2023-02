Sébastien Haller se confie sur son cancer qu’il a vaincu: «J’ai toujours su que j’y arriverais»

Pourtant, il regrette le fait d’avoir été le seul à être mis en lumière pendant le combat contre la maladie : « Emotionnellement, ce n’était pas facile parce que j’étais malade, toute l’attention était tournée vers moi, pas vers les autres, pas vers les gens de ma famille qui souffrent aussi. Personne ne se soucie d’eux, ce qui est un gros problème. Pour eux, c’était vraiment compliqué. Ils m’ont vu changer – juste mon visage. C’était la partie la plus difficile à gérer. Vous vous sentez plus stressé et plus inquiet. »

Et d’ajouter à propos de son club : « Je me disais qu’ils avaient acheté un joueur et après deux semaines, je ne peux pas jouer pendant je ne sais pas combien de temps. Quelle mauvaise affaire pour eux. Bien sûr, je voulais revenir et rendre le soutien qu’ils m’ont donné. C’était vraiment important. Ils m’ont donné avant que je puisse leur donner quelque chose. J’étais malade et ils m’ont soutenu. Mais j’ai toujours su que j’y arriverais. C’était en grande partie mental et la deuxième opération a rendu les choses un peu plus difficiles, mais je savais que je reviendrais. »