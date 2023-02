Tram à Liège: nouveau retard de plusieurs mois annoncé

Une médiation a été mise en place entre l’OTW, l’opérateur de transport de Wallonie, et le consortium Tram’Ardent, en charge de la construction du tram à Liège, alors que le chantier devrait à nouveau connaître un retard de plusieurs mois, a annoncé le ministre wallon des Transports, Philippe Henry (Ecolo).

Il était interrogé sur le sujet, mercredi après-midi, par les députés régionaux Diana Nikolic (MR) et Julien Liradelfo (PTB). « Nous sommes face à une situation inadmissible et nous devons y réagir de manière responsable », leur a répondu le ministre. « Une médiation a débuté ce mercredi entre l’OTW et le consortium. Elle devrait durer 2 à 3 semaines. Nous devons laisser la chance à cette procédure et ensuite voir comment nous pouvons, au niveau du gouvernement, nous saisir de ses résultats », a poursuivi le ministre.

Le syndrome de la place Saint-Lambert

« En tant que Liégeois, on a tous en tête le syndrome de la place Saint-Lambert – dont les travaux ont accumulé des années de retard à la fin du siècle passé, ndlr – et on ne peut laisser se reproduire une telle situation. Les choses ont déjà trop duré », a ajouté Philippe Henry. « Bien sûr, personne ne peut terminer le chantier d’un coup de baguette magique. Par contre, nous pouvons faire respecter les engagements de la Région », a-t-il encore affirmé.

« L’objectif de la médiation est de trouver une solution qui défend les intérêts de la Région et fixe un timing réaliste tenant compte des contraintes actuelles du chantier pour les habitants de la Ville et pour tous les acteurs liégeois concernés », a de son côté réagi le TEC dans un communiqué.

« Une attention particulière est accordée à l’augmentation effective du nombre de travailleurs sur le chantier et à une meilleure coordination qui permettent à Tram’Ardent de finir le chantier selon un planning connu et respecté », a détaillé la société.