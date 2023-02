Steve Darcis (Coupe Davis) et Wim Fissette (Fed Cup) succèdent à Johan Van Herck

Avec Steve Darcis nouveau capitaine de Coupe Davis, assisté par Ruben Bemelmans, la Fédération belge de tennis va officialiser, ce jeudi, un autre duo pour diriger l’équipe belge de Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) : Wim Fissette comme capitaine, avec Kirsten Flipkens en T2. Fissette possède l’expérience du top niveau après avoir coaché entre autres Kim Clijsters, Victoria Azarenka, Simona Halep, Angelique Kerber et, dernièrement, Naomi Osaka ! Quant à Flipkens, elle a stoppé sa carrière en simple, mais est toujours active en double.

Pour ce qui est de Steve Darcis chez les garçons, c’est un choix on ne peut plus logique et un rôle taillé sur mesure pour celui qu’on surnommait « Mister Coupe Davis ». Le Liégeois a consacré 12 ans de sa carrière à une épreuve qui l’a transcendé. On se souvient de ses exploits à Francfort contre l’Allemagne de Zverev (2017), ou de ses batailles gagnées contre l’Argentine ou l’Australie en route pour les deux finales disputées par la Belgique en 2015 et 2017. Il sera assisté par Ruben Bemelmans (coach de Zizou Bergs) avec comme premier objectif de battre l’Ouzbékistan à la mi-septembre. Côté Billie Jean King Cup, c’est un important Canada-Belgique qui attend déjà le duo Fissette-Flipkens dès la mi-avril.