Cancers de l’enfant: «Lorsque la maladie est annoncée, c’est la découverte d’un environnement médical complexe»

Parmi les cancers de l’enfant les plus fréquents, on retrouve les leucémies, les tumeurs du système nerveux central et les lymphomes. Et pour lutter contre ce fléau, qui touche près de 300 à 350 enfants (0-14 ans) et 180 adolescents (15-19 ans) par an en Belgique, l’association KickCancer participe activement au financement de la recherche scientifique.

« Lorsque mon fils est tombé gravement malade, j’ai rencontré, à l’hôpital, une pluralité de parents. Certains étaient perdus, d’autres avaient besoin d’être aiguillés pour prendre les meilleures décisions… », explique Delphine Heenen, fondatrice de KickCancer. Elle s’est donnée pour but de participer à la guérison des enfants après la maladie de son fils Raphaël, atteint d’un cancer rare du pied à 9 ans.