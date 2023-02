Un Conseil national de sécurité va se réunir ce jeudi: guerre en Ukraine et trafic de drogue sont sur la table

Un Conseil national de sécurité aura lieu ce jeudi, suivi d’une conférence de presse menée par le Premier ministre ainsi que par le ministre de la Justice, la ministre de l’Intérieur et le ministre des Finances.

Le Conseil national de sécurité se réunira ce jeudi pour discuter de la guerre en Ukraine et de la lutte contre la criminalité liée à la drogue dans notre pays.

Le vendredi 24 février, cela fera exactement un an que la Russie a envahi l’Ukraine. Douze mois plus tard, la guerre à la frontière extérieure orientale de l’Europe fait toujours rage. Le Conseil national de sécurité discutera de la situation en Ukraine et de son impact sur la sécurité nationale belge.

Il abordera également la lutte contre la criminalité liée à la drogue et la mise en œuvre de la stratégie nationale de cybersécurité.

Après le Conseil national de sécurité, le Premier ministre Alexander De Croo et les ministres de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) donneront une conférence de presse. Elle commencera vers 11 heures.