Voyages parlementaires: le PS prône maintenant la transparence et l’interdiction de ceux payés par un Etat tiers

Changement de ton au PS. Après avoir refusé d’aider Le Soir dans son enquête sur les voyages effectués par les parlementaires francophones à l’invitation de tiers (Le Soir du 14 février), le parti de Paul Magnette défend désormais « la transparence » comme « un pilier du travail parlementaire ». Et veut dès lors créer « un registre des missions à l’étranger », de toutes les missions à l’étranger.

Estimant que ces missions « remplissent un rôle essentiel », mais que « les règles les entourant et surtout leur publicité font aujourd’hui parfois défaut », le PS informe en effet, par communiqué du chef de groupe à la Chambre, qu’il veut les « renforcer, en modifiant le Règlement de la Chambre afin d’assurer une meilleure transparence, dans un cadre plus clair et connu de toutes et tous ».