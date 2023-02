Dix arrestations après la découverte d’environ quatre tonnes de cocaïne

Dix individus ont été appréhendés mardi soir à Ravels, en Campine anversoise, à la suite d’une enquête sur un trafic de drogues, a indiqué mercredi le parquet d’Anvers. Près de quatre tonnes de cocaïne ont été retrouvées.

Les zones de police locales de Campine Nord-Est et de Turnhout ont eu vent mardi soir d’une situation suspecte au croisement de la Kanaaldijk et de la Steenweg à Ravels, à la limite entre Ravels et Vieux-Turnhout. Plusieurs voitures avec des plaques minéralogiques néerlandaises y faisaient vraisemblablement des allers et retours. Une patrouille de police a pu en intercepter une dans laquelle deux ressortissants néerlandais avaient pris place. Ces derniers semblaient connus de la justice de leur pays pour des délits liés à la drogue. Un peu plus loin, les forces de l’ordre ont rattrapé un homme d’une trentaine d’années qui après les avoir aperçues, avait tenté de bifurquer à droite afin de les éviter.

D’après leur application Waze, les deux Néerlandais se rendaient à une adresse sur la Kanaaldijk. Un hangar à louer se trouvait à cet endroit. Après avoir consulté le parquet, la police a procédé à une descente et y a trouvé sept autres hommes aux côtés d’un conteneur contenant 68 sacs de cocaïne.

Les dix suspects ont été arrêtés. Ils seront déférés devant le juge d’instruction de Turnhout après avoir été interrogés.