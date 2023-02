Marcus Rashford, joueur le plus décisif depuis la Coupe du monde

Pour Marcus Rashford, tout a changé. Son retour du Qatar, où il a tout de même inscrit trois buts avec les Three Lions, fut synonyme de renaissance. Depuis lors, il tutoie l’excellence, débarrassé de la présence omnipotente de Cristiano Ronaldo. L’air d’Old Trafford se veut bien plus respirable, si bien que l’attaquant anglais est même le joueur le plus décisif du « Big Five » avec treize buts (huit en Premier League, quatre en EFL Cup et un en FA Cup) ainsi que quatre assists en quinze rencontres disputées. Le Barça, qui reçoit les Red Devils ce jeudi soir, est prévenu avant cette double confrontation explosive : Rashford marche sur l’eau et ne semble pas prêt à interrompre sa série de miracles.