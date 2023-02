Pourquoi le Netflix à la française est un échec

Bâtir une plateforme de streaming franco-française capable de rivaliser avec les géants américains Netflix ou Disney+ en unissant les forces des trois grandes télévisions gratuites du paysage audiovisuel – TF1, M6 et France Télévisions : c’était l’essence même du projet Salto. Un pari ambitieux et séduisant qui, un peu plus de deux ans après son lancement, se solde par un échec retentissant. La plateforme perdait 70 millions d’euros par an et ne comptait que 800.000 clients. Les trois chaînes ont décidé de retirer la prise. Faute d’avoir trouvé un accord avec un potentiel repreneur, Salto devrait être placée en liquidation. Depuis lundi, elle n’accepte plus de nouveaux clients.