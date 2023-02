Quelles dépenses militaires dans un «monde plus dangereux»? Le nerf de la guerre revient hanter les Alliés

Les pacifistes seront les derniers à affirmer que la course aux armements ne rend pas le monde plus sûr… A l’Otan, c’est le raisonnement inverse qui prévaut, de l’avis unanime, exacerbé par la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. « Dans un monde plus dangereux, il est évident qu’il faut dépenser plus », a dit mercredi le secrétaire général de l’Alliance atlantique.

Jens Stoltenberg s’exprimait à l’issue d’une réunion des ministres de la Défense des 30 alliés. Ceux-ci ont eu une « première discussion » sur de nouveaux objectifs en matière de budgets militaires. Le débat doit être tranché au sommet de l’Otan, en juillet, à Vilnius (Lituanie). Il promet d’être corsé pour les Alliés à la traîne sur ce front – singulièrement, pour la Belgique. La ministre belge Dedonder plaide : « Il faut être volontariste mais, aussi, être réaliste ».