Podcast – Story Killers: enquête au cœur de l’industrie des fake news

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart

Une entreprise clandestine, qui se consacre à la manipulation d’élections, a été payée pour essayer d’influencer des dizaines de scrutins dans le monde. C’est l’une des révélations de Forbidden Stories, un consortium international de journalistes d’investigation dont fait partie Le Soir. Le projet « Story Killers » porte sur la désinformation, sur les armées de trolls créatrices de fake news. Qu’apprend-on dans cette enquête ? Qui sont ces mercenaires prêts à influencer les opinions, à manipuler les élections ou à détruire des réputations ? Xavier Counasse et Joël Matriche du service enquête ont participé à ce travail titanesque. Ils sont passés en studio nous faire quelques révélations.

Vous pouvez désormais réserver une nuit avec le Fantôme de l’Opéra sur Airbnb. Il faudra être rapide mais si vous vous connectez sur la plateforme le 1er mars à 18 heures, vous pourrez réserver une nuit – celle du 16 juillet prochain – dans la loge d’honneur de l’emblématique Opéra national de Paris, au Palais Garnier. Vous pourrez emmener votre doudou et vos pantoufles dans ces lieux qui ont inspiré le célèbre roman de Gaston Leroux pour la modique somme de 37 euros. Alors, pourquoi la plateforme se sert d’un fantôme pour faire le buzz et devient en même temps mécène du patrimoine dans toute l’Europe ? Julie Huon, journaliste au service Culture, nous explique et nous décrit aussi cette expérience inédite.