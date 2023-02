Affaire Vandecasteele: «La Cour devra choisir entre le gris et le gris»

Lors d’une audience publique, dix juges de la Cour constitutionnelle ont longuement écouté les avocats de l’opposition iranienne, de la famille d’Olivier Vandecasteele et du gouvernement. Le verdict devrait tomber dans quelques jours.

Après trois heures d’audience, impossible de dire dans quel sens penchera la balance… Mercredi après-midi, dix des douze juges de la Cour constitutionnelle ont patiemment écouté les plaidoiries des avocats de l’opposition iranienne (qui est à l’origine du recours en annulation), de l’ONG britannique « Justice for Iran », de la famille d’Olivier Vandecasteele (qui est emprisonné depuis un an en Iran) et du gouvernement belge.

La cour devra trancher et dire si la loi du 30 juillet 2022, qui permet le traité de transfèrement de personnes condamnées avec l’Iran, est conforme à la Constitution belge ou pas. L’affaire a été mise en délibéré et le verdict devrait tomber dans les prochains jours, probablement entre le 3 et le 8 mars.