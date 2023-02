Zeno Debast clame son envie de rester à Anderlecht: «Je serai encore là la saison prochaine et je veux remporter un titre en mauve»

Nous formons désormais un vrai groupe. L’atmosphère est meilleure dans le vestiaire. On se bat les uns pour les autres et on s’entraîne dur.

Je ressens parfois la fatigue mais, en dormant suffisamment, avec une bonne alimentation et l’aide du staff médical, je me sens prêt à enchainer les rencontres. En plus, un match européen, c’est toujours quelque chose de très spécial pour un joueur. C’est idéal pour emmagasiner de l’expérience, comme je l’ai fait en côtoyant les Diables rouges au Mondial.

On vous a vu pleurer à plusieurs reprises, ces derniers mois, lorsque les résultats n’étaient pas au rendez-vous. C’est assez rare et touchant de la part d’un joueur professionnel…

C’était une période difficile pour moi. Depuis tout petit, j’avais toujours vu Anderlecht tout gagner et multiplier les titres. Tout allait systématiquement bien à Neerpede. Et comme je suis de nature très émotive, certains résultats (NDLR : comme la défaite à Zulte Waregem sous Felice Mazzù) m’ont fait pleurer. C’était un peu trop et j’essaierai à l’avenir de davantage me contrôler. Mais cela montre mon amour pour le RSCA. Si mes émotions sortent encore une prochaine fois, ce ne sera pas trop grave. Je vais en tout cas tout mettre en œuvre pour ne plus devoir pleurer. Nous connaissons actuellement une belle période et je crois plus que jamais que nous pourrons décrocher un ticket européen en fin de saison.