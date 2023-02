Séisme en Turquie et en Syrie: plongée au cœur du centre de crise qui coordonne l’aide européenne

L’hôpital de campagne envoyé par la Belgique en Turquie est monté. Dès ce jeudi, ses médecins et infirmiers, civils et militaires, vont pouvoir prendre en charge les premiers patients de Kirikhan et sa région, dans la province de Hatay qui a été particulièrement touchée par le double séisme de lundi dernier. L’envoi de cet hôpital a été possible grâce à l’ERCC, le Centre de coordination de la réaction aux crises, de la Commission européenne. Situé dans le quartier européen de la capitale, il a reçu, ce mercredi après-midi, la visite des ministres de la Santé publique et de la Coopération au développement, Frank Vandenbroucke et Caroline Gennez (Vooruit) désireux d’en savoir plus sur la façon dont l’aide humanitaire est coordonnée dans une telle période de crise.