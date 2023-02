Story Killers: en Belgique, une journaliste confrontée à l’impunité de ses cyberharceleurs

Insultes, appels au viol, menaces de mort… l’ex-correspondante d’une agence de presse bruxelloise a été la cible de plusieurs campagnes de dénigrement en ligne. Depuis la crise du coronavirus, le phénomène prend de plus en plus d’ampleur.

Lorsqu’elle était correspondante à Bruxelles pour l’agence de presse nord-macédonienne MIA, Tanja Milevska a fait les frais à plusieurs reprises de la violence en ligne. Ces épisodes l’ont, entre autres, poussée à déposer la plume.

La première attaque survient en juillet 2020, à la suite d’un tweet en lien avec la Macédoine du Nord et Victor Orban. « Là, c’est le déchaînement total. Ça a duré des semaines et des semaines. C’était un déferlement de haine : des menaces de viol, des montages Photoshop… J’ai sûrement reçu des centaines et des centaines de messages », raconte l’ex-journaliste. Elle est persuadée que cette attaque d’ampleur a été organisée par le parti politique d’extrême droite. En l’absence d’éléments matériels, elle ne peut cependant en apporter la preuve.