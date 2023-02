Anderlecht à Razgrad pour bien préparer Courtrai: les enjeux du déplacement des Mauves à Ludogorets

On souhaite aux Anderlechtois de vivre, jeudi soir (21h), un match moins mouvementé et moins éprouvant que leur périple pour arriver en Bulgarie mercredi en milieu d’après-midi. Trois heures de vol entre Bruxelles et Varna suivi d’un voyage en bus d’une heure et demie jusqu’à Razgrad : on a connu des veilles de match européen plus indiquées. Face au « PFC Ludogorets 1945 Razgrad », champion bulgare lors des onze (!) dernières saisons, Anderlecht n’aura pas l’occasion de récupérer, dans une Huvepharma Arena où l’on n’attend que quelque 5.000 spectateurs (capacité de 11.000 places) dont quelque 700 anderlechtois. Repêché de l’Europa League, où il a notamment battu l’AS Roma tout en accrochant le Betis Séville, le club de l’ambitieux président Kiril Domuschiev sera tout sauf un oiseau pour le chat à l’occasion de ce seizième de finale aller de Conference League. Dont voici les principaux enjeux.