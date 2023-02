Etats-Unis: première de cordée, la républicaine Nikki Haley se lance aux trousses de Donald Trump

Sa démission avait surpris Washington : le 31 décembre 2018, Nikki Haley quittait soudainement son poste d’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU à New York. Comment expliquer un tel renoncement pour cette ambitieuse républicaine ? La réponse se trouvait dans la question : de l’ambition, Nikki Haley n’en manque pas. Du flair, non plus. Et en cette fin d’année 2018, l’ex-gouverneure de Caroline du sud fait un constat : si elle s’éternise au sein de l’Administration Trump, elle coulera avec le navire qu’elle pressent condamné. Adieu veaux, vaches, cochons et Trump : la fille d’immigrants indiens du Pendjab se rapatrie chez elle, en Caroline du sud, renonçant prudemment à briguer tout mandat électif, pour mieux se préserver. Son ascension éclair au sein du Parti républicain l’a convaincue de viser la Maison-Blanche, et rien d’autre. Mégalomanie ? Peut-être.