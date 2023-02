Fiscalité automobile: Henry et Ecolo seuls contre tous en Wallonie

A l’exception d’Ecolo forcément, tous les groupes politiques présents au parlement de Wallonie montent à l’assaut du ministre Philippe Henry à propos de son projet de réforme de la fiscalité automobile, qui a tenu la vedette de la séance de questions d’actualité de ce mercredi. Dans ses éditions de mardi, Le Soir avait révélé l’essentiel de la seconde mouture du projet de décret : une réforme allégée et concentrée sur la seule taxe de mise en circulation, la taxe annuelle de circulation restant par ailleurs inchangée.

A la tribune, les députés du PS et du MR (majorité) mais aussi des Engagés et du PTB (opposition) ont tiré à boulets rouges sur l’initiative de Philippe Henry. Critique récurrente : la réforme va déboucher sur une fiscalité à l’achat globalement plus coûteuse, même pour les voitures électriques, et dissuader les consommateurs d’investir dans des véhicules moins polluants.