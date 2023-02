Ludogorets – Anderlecht: qui est Kiril Domuschiev, le Marc Coucke bulgare?

Au moment de se serrer la main et de se souhaiter bonne chance pour ce seizième de finale de Conference League, Marc Coucke et son alter ego bulgare, Kiril Domuschiev, devraient rapidement s’entendre. Tous les deux propriétaires d’un club après avoir eu des intentions dans un autre cercle, ils ont fait fortune via le secteur pharmaceutique. Coucke en vendant Omega Pharma, Domuschiev en continuant à faire grandir « HuvePharma » à travers l’Europe. Il y a tout de même un point de divergence. Et il est de taille : si, à Bruxelles, le propriétaire doit faire face au courroux d’une partie de ses supporters, à Razgrad, on espère qu’il n’y aura jamais de départ du mécène tant il a considérablement garni l’armoire à trophées.

Une fortune de 4,2 milliards