Homosexuels dans l’Europe nazie: le destin tabou des «triangles roses»

Quel fut le sort des homosexuels et des lesbiennes sous le Troisième Reich ? Combien de personnes furent touchées par les persécutions envers les homosexuels ? Et de quelle nature étaient-elles ? Pour la première fois, une exposition répond à ces questions, s’appuyant sur une variété de documents (vidéos, archives, photos…) et abordant plus spécifiquement la situation de la Belgique et des Pays-Bas bien que les cas allemands et français soient également privilégiés.

L’exposition temporaire « Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie » à la Kaserne Dossin, conçue par le Mémorial de la Shoah à Paris, retrace de manière chronologique et thématique l’histoire de la persécution des homosexuels et lesbiennes sous le régime nazi, et de leur résistance invisibilisée.