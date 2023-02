Onze saisons en D1 et… onze titres: ce qu’il faut savoir sur Ludogorets

Fondé sur les ruines de plusieurs clubs de Razgrad et de ses alentours dont celui créé en 1945, Ludogorets a connu un tournant déterminant à la fin des années 2000 avec une montée administrative en D2 en 2010 suivie d’une accession dans l’élite bulgare douze mois plus tard sous l’impulsion du duo Domuschiev-Alexandrov. S’en est suivi un raz de marée sur le football bulgare avec un titre de champion acquis avec le statut de promu pour sa toute première saison au sommet. Le tout avant d’en décrocher dix autres. Il faut remonter à l’exercice 2010-11 pour retrouver trace d’un autre champion de Bulgarie, le Litex Lovech. À titre de comparaison, sur le même laps de temps, la Belgique a connu quatre champions différents : Anderlecht, Gand, Bruges et Genk.