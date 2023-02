Flandre: la facture de gaz et d’électricité au plus bas depuis plus d’un an

Tant pour l’électricité que pour le gaz naturel, il s’agit du prix le plus bas depuis décembre 2021.

La facture annuelle moyenne d’électricité et de gaz naturel a encore baissé en février, pour atteindre son plus bas niveau en Flandre depuis décembre 2021, révèlent mercredi les chiffres de la Vreg, le régulateur flamand des marchés du gaz et de l’électricité.

Selon les estimations, la facture annuelle des personnes ayant souscrit un contrat d’électricité en février s’établira à 1.413,68 euros, soit 300 euros de moins que la facture annuelle évaluée en janvier.