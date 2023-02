Story killers: «Changer le cours des élections est notre mission principale»

Un insider ayant travaillé plus de dix ans pour une agence d’influence raconte la face cachée de son métier : « achat » de journalistes, manipulation de Wikipédia, fausses cartes blanches…

Edouard (prénom d’emprunt) a travaillé plus de dix ans pour une agence de communication digitale. Au-delà des offres traditionnelles – gestion de campagnes électorales, veille des réseaux sociaux –, l’entreprise proposait également des services beaucoup plus officieux.

Comment vous définiriez-vous ?

Je dirais que je suis un ancien chef de projet d’une agence de communication internationale. Enfin… Est-ce que c’était une agence de communication, d’influence ou de lobbying ? Je ne sais pas vraiment. C’est comme n’importe quelle agence de communication, avec tous les départements créatifs, contenus, veille, relations presse, etc. Et puis de l’autre côté, on se rapproche des services de renseignement avec des opérations un peu spéciales.