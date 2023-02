Porté par un Kevin De Bruyne intenable, Manchester City frappe un grand coup sur la pelouse d’Arsenal (1-3, vidéos)

Les Skyblues ont remporté un duel décisif dans la course au titre en Premier League.

Kevin De Bruyne a été déterminant avec un but et une passe décisive pour Manchester City qui s’est imposé à Arsenal, 1-3, mercredi soir, à l’occasion du match d’alignement de la 12e journée de Premier League.

Kevin De Bruyne a montré la voie aux Cityzens en profitant d’une passe en retrait mal calibrée de Tomiyasu pour lober Ramsdale du pied gauche et ouvrir la marque (0-1, 24e). Alors que la mi-temps approchait, Ederson a stoppé fautivement la course de Nketiah dans la surface. Saka s’est élancé et a transformé avec sang-froid le penalty consécutif (1-1, 42e) pour remettre les équipes à égalité.