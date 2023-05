Ligue des champions: le sublime but de Karim Adeyemi qui offre la victoire au Borussia Dortmund contre Chelsea (1-0, vidéo)

Les scénarios des matches européens sont souvent déroutants et ce Dortmund-Chelsea n’a pas échappé à cette règle. En première mi-temps, sans parvenir à cadrer, les équipiers de Thomas Meunier (qui est resté finalement les 90 minutes sur le banc) menaient largement au nombre de tirs au but (10-2) et pourtant la meilleure occasion venait des pieds de Joao Felix privé finalement de l’ouverture du score par le barre transversale du gardien des « Schwarz-Gelben ».

En deuxième mi-temps, Chelsea prenait cette fois le match à son compte et sollicitait à plusieurs reprises Gregor Kobel jusqu’à cette 63e minute magique pour le Borussia. Sur un corner londonien devant le Mur Jaune, l’arbitre espagnol Jesus Gil Manzano n’interrompait pas le jeu pour un hors-jeu et laissait Dortmund partir en contre avec une relance rapide de Guerreiro en direction d’Adeyemi. Parti largement dans sa moitié de terrain, le jeune international allemand prenait tout le monde de vitesse, y compris « l’homme à 121 millions » (Enzo Fernandez) et le gardien Kepa pour enflammer tout un stade. Une célérité dans le chef de l’ancienne pépite de l’écurie Red Bull qui n’était pas sans rappeler un certain Michael Owen. Le Borussia s’accrochait à ce résultat minime, notamment avec un arrêt de Kobel sur un envoi de Fernandez. Le retour le 7 mars à Stamford Bridge promet, avec un Chelsea qui a montré des signes de réveil.