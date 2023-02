Simon Mignolet croit toujours à une qualification de Bruges en quart de finale de la Ligue des Champions: «C’est une opportunité à saisir»

Le Club de Bruges a été battu 0-2 par Benfica mercredi soir, à l’occasion de la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Simon Mignolet a concédé deux buts mais a effleuré le tir de Joao Mario sur penalty en début de seconde période.

Le gardien brugeois a évoqué les deux erreurs individuelles qui ont permis à Benfica de marquer : « Je crois qu'on a fait un bon match, un match mature mais on doit accepter que les détails font la différences en Champions League. Ils ont eu la possession et plus de possibilités, mais ça peut rester 0-0, tout comme un 1-1. »

Et d’ajouter à propos de Benfica : « Ils ont plus d’expérience que nous, ils ont bien saisi leur moment. Mais c’est un nouveau pas pour Bruges. »