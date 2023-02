Clinton Mata veut croire en une qualification de Bruges en quart de finale de la Ligue des champions: «Nous avons encore nos chances»

À quelques pas des vestiaires, les mines brugeoises étaient fort logiquement déconfites. Si les Blauw en Zwart ont bien entamé la partie, ils ont rapidement été rattrapés par l’exigence du plus haut niveau. L’échine des Brugeois s’est courbée, non pas en raison de phases construites de Benfica, mais à la suite de deux erreurs individuelles. L’une de Jack Hendry, coupable sur le penalty, l’autre sur un manque de réactivité de Bjorn Meijer. Rageant… même si un partage aurait quand même été flatteur au décompte final.

Malgré l’écart de deux buts au tableau d’affichage, Bruges a montré des choses encourageantes. De quoi entretenir le rêve fou d’une « remontada », le 7 mars prochain, à Lisbonne ? « Il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Tout reste possible dans le football. Nous avons encore nos chances, même si on sait que Benfica a obtenu un très bon résultat à l’extérieur. On jouera le coup à fond », soulignait Mata. Une aspiration forcément partagée par Mignolet. « Si on parvient à marquer le premier but, l’équipe adverse va peut-être commencer à douter. On ne sait jamais ce qui peut se passer… » Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, dira-t-on…