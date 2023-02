Inflation: un bénéficiaire de chèques-repas sur deux contraint de diminuer ses dépenses

Près d’un bénéficiaire de chèques-repas sur deux doit diminuer ses dépenses alimentaires, ressort-il d’une étude Listen commandée par VIA, l’association des émetteurs de chèques.

«Depuis plus d’un an, la Belgique fait face à la plus haute inflation depuis près de 50 ans. La moitié des bénéficiaires de titres-repas sont contraints de réduire leurs dépenses alimentaires alors qu’il s’agit du dernier poste sur lequel ils souhaitent faire des économies», déplore l’association.