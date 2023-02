«Enjeux»: Montrer la guerre en première ligne

La couverture médiatique de la guerre en Ukraine est compliquée, et particulièrement celle des combats en première ligne. Ce qui risque d’accroître l’insensibilisation de l’opinion.

Depuis un an, la guerre fait rage en Ukraine. Et l’adage du légendaire reporter américain des années 1930, H. R. Knickerbocker, s’est une nouvelle fois confirmé. « Quand vous voyez des centaines de milliers de personnes raisonnables essayer de quitter un endroit et une petite poignée de fous s’évertuer à y aller, vous savez que ces derniers sont des reporters ».

Près de 12.000 journalistes sont accrédités auprès des autorités ukrainiennes. Le New York Times y déploie en permanence une quinzaine de journalistes, le quotidien espagnol El País, une douzaine. « En dix mois de guerre, l’Agence France Presse a organisé quelque 80 missions d’envoyés spéciaux pour aider son bureau permanent à Kiev », écrivait l’AFP en décembre dernier.