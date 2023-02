La guerre en Ukraine et l’action des sociétés civiles

Le conflit ne se résoudra pas uniquement sur le plan militaire. Et quand la guerre sera finie (quand ?), ses conséquences seront lourdes et les « normes européennes » formelles pour admettre un pays dans l’UE auront besoin d’être approfondies. Le défi géopolitique pour l’UE et les citoyens et citoyennes européennes sera donc gigantesque.

Après une année de guerre russo-ukrainienne, on ne sait ni comment ni quand elle se terminera. Au stade actuel, cette guerre a un vainqueur : le régime poutinien.

C’est une victoire sous au moins cinq aspects.

– Il a obtenu une victoire territoriale bien qu’elle soit très en deçà des projets initiaux (et à venir) du régime et que son futur soit incertain.

– Sur un plan plus fondamental, ce régime a imposé la guerre comme pratique normale des relations internationales dans une logique de conquête territoriale. Et le régime poutinien a même imposé une variante de la guerre, celle de la guerre totale, à outrance, darwinienne, archaïque. On pensait ce temps passé. Il n’en est rien. Il est revenu au galop.

– Poutine a aussi gagné sur un autre plan, pendant du précédent : il rend impossible toute négociation, et réduit à néant ou presque la marge de manœuvre de la diplomatie, y compris pour l’ONU ou les acteurs « neutres ».

– Le régime a pu aussi confirmer une autre victoire : la prise de possession des esprits des citoyens et citoyennes de Russie par la fascination de l’idéologie identitaire, mais aussi par la peur, par l’étouffement des voix dissidentes. La « société civile citoyenne russe » ne peut ainsi exister que dans le cadre autorisé par le régime. Ce qui permet au régime de faire croire, y compris aux Ukrainiens et aux Européens, que la société civile silencieuse est alignée ou tout au moins ne peut que se taire au sujet de la guerre voulue par le régime et qu’elle est disposée à jouer dans la pièce et dans le théâtre qui lui a été préparée. À lire aussi Le peuple ukrainien, héros malgré lui

– Et enfin, Poutine et ses acolytes ont engrangé une autre victoire : celle de la possibilité de l’exercice de la politique comme violence brute et cynique, réédition des satrapes de l’âge du fer en tant que figure du pouvoir politique dans les sociétés postmodernes, mondialisées et mises en réseaux.

Pendant cette année écoulée l’ordre social de la guerre totale a ainsi réussi à s’imposer, dans le monde contemporain, à sa cible première, l’Ukraine et aux pays qui soutiennent ce pays, à l’Union européenne dans son ensemble, et également à l’ONU, empêchée de jouer son rôle institutionnel de médiateur.

L’ordre de la guerre et les sociétés civiles

Le cadrage du devenir de cette guerre a tétanisé tout le monde.

A un an du commencement, le conflit armé entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, bâti sur un contentieux à plusieurs couches et de profondeur historique, se poursuit dans le cadre posé par le gagnant de cette première année de guerre et d’invasion et par sa vision de l’Etat, de la société et du devenir des relations internationales. La guerre et la confrontation des forces sont inévitables ; la guerre est à outrance ; toute négociation est impossible car c’est un conflit total, qui se justifie même du côté de la Russie par des accents presque apocalyptiques. En attendant, les armes se fourbissent de part et d’autre pour préparer une nouvelle phase en cette année 2023. À lire aussi Ilia Iachine, opposant russe: «Poutine finira par partir et restera à jamais un meurtrier»

Le regard, l’analyse, la direction prise par les professionnels de la guerre sont maintenant inévitables et nécessaires : au réalisme de la guerre totale de la Fédération de Russie, il faut répondre avec un équivalent réalisme de la force guerrière, tout en essayant de la maintenir dans les modalités d’un droit de la guerre internationalement établi.

Et si l’on essayait de compléter ce cadrage unique en se demandant s’il n’y a pas d’autres horizons à lui juxtaposer, d’autant plus que la guerre des armées est non seulement tragique, mais également incertaine ?

Un décentrage du regard : la guerre hors des armes

Un constat d’abord : l’immobilisme des sociétés civiles.

Si la société civile de la Fédération de Russie est silencieuse, les sociétés civiles des pays européens ne le sont pas moins, mis à part, bien entendu, l’accueil des réfugiés et l’aide matérielle. Ayant intégré le seul fait qu’il n’y a que la guerre suivant la logique poutinienne, la conclusion est qu’il n’y a qu’à laisser faire les spécialistes de l’action armée et du réalisme des relations internationales. Avec deux conséquences :

1. D’abord, de façon étonnante, la société civile européenne, jeunes et moins jeunes, pendant cette première année de guerre, n’a pas utilisé l’instrument de la « manifestation » dans l’espace public. Les seules manifestations ont été surtout celles qu’ont organisées et auxquelles ont participé des citoyens et des citoyennes d’Ukraine dans les premiers mois de la guerre. Il n’y a pas eu de manifestations, de sit-in, devant les ambassades ou les intérêts économiques russes. À lire aussi «Enjeux»: Montrer la guerre en première ligne

2. Deuxièmement, ayant conclu de manière inéluctable que – mis à part des minorités muselées – la société civile russe ordinaire est alignée et figée sur le régime, on n’a pas imaginé qu’il était possible, à distance, de tenter de la faire bouger. Il est tout de même absurde de constater qu’au temps des influenceuses et influenceurs de toute sorte qui se déploient par les canaux du web, la société civile européenne reste passive, dominée par l’idée qu’il est impossible de faire basculer la population civile russe, le socle taiseux du pouvoir poutinien.

Et si dans cette deuxième année de guerre, les sociétés civiles européennes inauguraient un rôle nouveau (outre celui de pourvoyeur d’aide humanitaire et de soutien à la politique des Etats et de l’Union européenne) avec la visée d’« entrer en guerre » hors de la logique des armes ?

Pour cela, il importe de se convaincre que dans la Fédération de Russie, outre les opposants politiques (qui doivent se sentir seul) et mis à part les acolytes militaires, politiques, économiques, techniques du régime, il y a bien dans une partie importante de la société civile russe, qui reste silencieuse, ou qui ne se prononce qu’à mi-mots ou à mi-gestes et malgré l’énergie du régime pour la capter totalement, qui ne pense pas à l’unisson avec le maître du Kremlin et ses acolytes. Et ceci même si elle partage avec le régime des analyses concernant la situation géopolitique, l’identité russe, et les visées des Etats-Unis, de l’Occident et de l’Otan ou encore sur l’histoire de l’Ukraine.

Comme il y a aussi des personnes qui ressentent un certain malaise et une insatisfaction face à la solution donnée à la complexe et embrouillée situation des minorités ethnolinguistiques dans ce nouveau pays.

Et il y a certainement de nombreux citoyens russes qui trouvent inacceptable pour une conscience morale et civile contemporaine qui vit dans le XXIe siècle, d’utiliser la violence d’une guerre totale qui dévore des centaines de milliers de personnes, des richesses énormes, qui cause des souffrances sans limites de toute part comme prolongement et instrument de la politique et qui ramène la Russie à une guerre archaïque.

Il en va d’autant plus ainsi que la politique guerrière détruit à terme les fondements de ce qu’en général les populations ordinaires souhaitent, à savoir de vivre, elles-mêmes, leurs enfants et leurs petits-enfants, une vie la meilleure, la plus sûre, la plus juste et – de plus en plus – la plus libre possible.

Peu importe si le nombre de personnes susceptibles de questionnement est plus ou moins élevé, que ces personnes soient intensément convaincues ou qu’elles soient juste dans le doute et dans le questionnement, il est urgent qu’en 2023 les sociétés civiles européennes se mobilisent.

Une mobilisation active de la société civile européenne vers la société civile russe silencieuse

Devant le danger d’aggravation et l’impasse de la guerre, tout en continuant l’action humanitaire et en poursuivant la logique de la guerre face au danger total qui guette l’Ukraine et au-delà de celle-ci, la mobilisation civile européenne devrait porter sur deux aspects.

D’une part pour manifester clairement en Europe l’opposition à la logique de guerre imposée par le régime russe, en prenant d’ailleurs soin de bien distinguer ce régime des populations russes. En manifestant aussi clairement l’opposition à l’interprétation que le régime fait des visées européennes et de celles de l’Otan. Ce qui, entre parenthèses, amènera les citoyens européens à s’interroger sur eux-mêmes et leurs visées d’avenir. Les citoyens européens, qui aident des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes et qui font généreusement des dons, devraient « sortir du bois » avec tous les moyens de visibilité dont les sociétés civiles, jeunes et moins jeunes, font preuve, y compris en se manifestant devant les ambassades, en sollicitant des Russes résidents en Belgique, en multipliant les analyses et débat concernant cette guerre et ce que cela implique. À lire aussi Ilia Iachine, opposant russe: «Poutine finira par partir et restera à jamais un meurtrier»

Mais d’autre part, il s’agirait de prendre l’initiative, avec tous les moyens possibles, là où cela est possible, d’écrire et d’inonder d’informations et d’interpellations, en recherchant activement, sans agressivité ni insulte, mais sur base d’arguments chaque pan possible de la société civile russe.

Que des initiatives décentralisées prennent forme pour chercher à percer la carapace de la société civile russe plombée. Que des citoyens et citoyennes, des travailleurs et travailleuses, des syndicats, des industriels, des entreprises de services, des universitaires ou des académiciens, des classes scolaires, des intellectuels, des associations de jeunes, de personnes âgées, des associations de femmes, de sportifs, de porteuses et porteurs de handicaps, des soldats et des gradés de l’armée, des religieux, s’évertueraient à envoyer à leurs équivalents de la société civile russe ordinaire le plus possible de messages.

Face à un régime, qui fait l’hypothèse impossible de pouvoir construire une paix durable dans la logique d’un état de guerre générale, qui risque d’être fatal pour tout le monde et qui appauvrit toutes les populations, ce serait aussi l’occasion de dire clairement et de faire connaître en tant que citoyens européens quelles sont nos idées sur la guerre et nos intentions à ce sujet, nos idées sur la Russie et sur la cohabitation avec elle, nos idées aussi au sujet du projet européen, de nos relations avec les Etats-Unis, et nos idées au sujet de l’avenir du Nouveau Monde qui est devant nous.