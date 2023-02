Un décès dans le centre fermé de Merksplas crée des remous

Selon l’Office des Etrangers, le résident d’une quarantaine d’années avait entamé une grève de la faim parce que sa demande de transfert en France, où sa femme était censée séjourner, avait été refusée. « Il arrive souvent qu’un résident fasse une grève de la faim ou menace de le faire par mécontentement de sa situation », a déclaré Paulien Blondeel, porte-parole de l’Office des Etrangers. « Ces personnes sont alors suivies de près sur le plan médical et une intervention est effectuée si nécessaire. L’état de cet homme n’aurait pas encore été alarmant. Mais le parquet enquête sur les causes de sa mort. » Les premiers indices laisseraient déjà présager une mort naturelle, et non une malveillance ou un acte de désespoir.

D’après le collectif Getting the voice out, le résident était le père de trois enfants vivant en France et il possédait lui aussi un titre de séjour dans ce pays. « Il était de passage en Belgique et a été arrêté car il n’avait pas ses papiers sur lui », a précisé l’organisation.