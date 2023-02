Georges-Louis Bouchez: «Des gens qui ne travaillent pas ont des pensions plus élevées que ceux qui ont travaillé, c’est inacceptable»

A l’occasion des discussions prévues ce vendredi au sujet de la réforme des pensions, Georges-Louis Bouchez (MR), était l’invité d’Antonio Solimando dans la matinale de Bel RTL.

Pour le président du MR, « le problème, ce n’est pas la question du déficit ou des finances de l’état, qui est un problème en soi pour les générations futures, la difficulté, c’est que si on ne fait pas ces réformes, on ne sera plus en mesure de payer les pensions à un moment donné ou alors on devra faire des choix dans d’autres types de politique sociale. Aujourd’hui, la seule vraie politique sociale, c’est celle qui assure le paiement des pensions et pour ça les propositions du MR ont deux éléments majeurs. Le premier, c’est que pour avoir accès à des pensions plus élevées ou la pension minimale, il faut avoir un travail effectif. ».

« Il faut aller plus loin, à la fois renforcer le nombre d’années durant lesquelles on travaille et il faut que la mesure entre en application tout de suite ». Georges-Louis Bouchez a poursuivi son argumentation en prenant un exemple. « Aujourd’hui, quelqu’un qui est chômage à 18 ans et qui l’est jusqu’à 60 ans peut prendre une pension anticipée au montant minimal, c’est-à-dire 1.637 euros. Par contre, un indépendant qui a travaillé 29 ans et qui a une année d’inactivité, il va se retrouver avec une pension d’un peu plus de 800 euros. C’est quelque chose qui est inacceptable. Aujourd’hui, des gens qui ne travaillent pas ont des pensions plus élevées que celles et ceux qui ont travaillé. Excusez-moi, mais ça, c’est le parti de la sieste. Il faut arrêter avec cette logique de défendre l’inactivité. On ne veut pas s’en prendre aux pensions. Au contraire, on veut renforcer les pensions de celles et ceux qui ont cotisé ».