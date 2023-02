Quel avenir pour Thierry Henry? L’ancien adjoint des Diables rouges veut retrouver un banc rapidement

Alors qu’il a souvent été cité, l’ancien bras droit de Roberto Martinez avec la Belgique n’a pas été choisi pour lui succéder (Domenico Tedesco lui a été préféré) malgré le soutien de plusieurs joueurs. Et Thierry Henry ne veut pas repartir comme nº2, comme il l’a révélé mercredi sur CBS, chaîne sur laquelle il est consultant. « Être nº2 n’est plus quelque chose que j’aimerais faire. Respect massif pour le patron, il m’a donné une opportunité quand personne d’autre ne l’a fait. J’aimerais avoir une ouverture à nouveau. Je discutais comment les choses étaient dures à Montréal à cause du Covid, nous jouions tous les matches loin de chez nous. ».