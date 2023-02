Le poivre, l’épice vedette qui cache bien des secrets

Noir, blanc, rouge, vert… Le poivre ajoute un peu de piquant à nos assiettes depuis longtemps. C’est d’ailleurs l’épice la plus consommée au monde. Et comme dans tous les grands marchés, tout est bon pour maximiser la marge de profit. Les grains de poivre noir vendus à des prix dérisoires en grandes surfaces sont souvent des fins de stocks qui, après avoir passé des années à sécher dans les entrepôts, n’ont plus aucune consistance. Le gros de leur poids a disparu, les arômes se sont évaporés par la même occasion. Il existe un bon test pour vérifier la qualité de ses grains de poivre. Les immerger dans un verre d’eau. Normalement, les grains de poivre restent au fond. S’ils flottent, c’est que leur noyau est vide, et que vous êtes face à du poivre de mauvaise qualité.