Tennis: Sander Gillé et Joran Vliegen qualifiés pour les demi-finales du double de l’ATP Rotterdam

Sander Gillé et Joran Vliegen joueront les demi-finales du double au tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam.

Jeudi, la meilleure paire belge a éliminé en quarts de finale le duo formé du Kazakh Alexander Bublik (ATP 175 en double, 50 en simple) et du vétéran suisse Stan Wawrinka, 37 ans (ATP 1064 en double, 130 en simple et ex-N.3). Les Limbourgeois se sont imposés en deux sets 6-4, 6-4 et 65 minutes de jeu.

Passés par les qualifications aux Pays-Bas, Sander Gillé, 32 ans, 55e mondial en double, et Joran Vliegen, 29 ans, 56e, seront opposés pour une place en finale du tournoi joué en salle sur surface dure et doté de 2.074.505 euros au tandem mexicano-français Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin ou à celui classé N.3 formé par le Croate Ivan Dodig et l’Américain Austin Krajicek.