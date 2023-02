Les parents de l’officiel soutiennent le caractère optionnel du cours de religion

Face à aux interpellations massives des parents, la Fapeo (les parents de l’enseignement officiel) a annoncé qu’elle soutiendrait l’extension à deux heures du cours de philosophie et citoyenneté.

Depuis plusieurs jours, les profs de religion/morale, via notamment le Collectif des enseignants de religions de l’enseignement officiel (le Cereo), invitent massivement les parents d’élèves à interpeller différents organes et interlocuteurs sur l’avenir des cours philosophiques. C’est ainsi, notamment, que le président du mouvement réformateur, Georges-Louis Bouchez, s’est positionné en faveur du maintien des cours de religion/morale dans la grille horaire de l’enseignement officiel.

Le collectif d’enseignants s’oppose à la volonté du gouvernement de rendre facultatif les cours de religion et de morale dans les écoles officielles, au profit des cours de philosophie et citoyenneté qui seraient alors étendus à deux heures. Le projet est actuellement soumis aux acteurs de l’enseignement officiel et sera prochainement exposé aux associations concernées par cette mesure.

Face à aux interpellations massives des parents, la Fapeo (la Fédération des parents de l’enseignement officiel) a annoncé qu’elle soutiendrait l’extension à deux heures du cours de philosophie et citoyenneté. « Il s’agit d’une formation qui permettra aux jeunes d’aborder des enjeux sociétaux tels que la lutte contre la désinformation, le repli identitaire, la montée des inégalités, le populisme, le radicalisme, le racisme, etc. », détaille l’association de parents. « Un système scolaire qui sépare les élèves sur des bases convictionnelles au lieu de les rassembler ne permet pas d’atteindre ces ambitions et un véritable « vivre ensemble ».