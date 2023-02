Accident de Pierre Palmade: sa garde à vue est prolongée L’humoriste a eu un accident de la route ce vendredi, alors qu’il conduisait sous l’emprise de la cocaïne. Il est entré en collision avec un autre véhicule qui venait en face.

L’humoriste Pierre Palmade reste en garde à vue, six jours après l’accident de voiture qu’il a provoqué vendredi en Seine-et-Marne sous l’emprise de la cocaïne, blessant grièvement trois membres d’une famille.

La garde à vue du comédien de 54 ans, débutée mercredi à 13h55, a été prolongée jeudi, a indiqué le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès.

Blessé dans l’accident, Pierre Palmade avait été dans un premier temps hospitalisé au Kremlin-Bicêtre avant d’être transféré mercredi au centre hospitalier de Melun pour être entendu par les enquêteurs. Son avocate n’était pas joignable dans l’immédiat.

Outre le comédien, l’accident a fait trois blessés grave — un homme, son fils et sa belle-soeur — occupants de la voiture percutée par Pierre Palmade, testé positif à la cocaïne.

Dans cette affaire, deux autres gardes à vue ont été prolongées jeudi, a annoncé le parquet de Melun. Elles concernent deux hommes suspectés d’être les passagers de la voiture de Pierre Palmade et d’avoir quitté les lieux peu de temps après l’accident. Le premier, un Marocain de 33 ans, a été interpellé au petit matin mercredi à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Le second s’est rendu au commissariat de Melun en fin d’après-midi mercredi, accompagné de son avocat.

Ces interpellations ont eu lieu dans le cadre de l’enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants, par le parquet de Melun.

Les auditions des deux passagers doivent permettre aux enquêteurs de comprendre les raisons de leur fuite et ce qu’ils ont fait après l’accident, alors que la perquisition au domicile de Pierre Palmade, à Cély-en-Bière (Seine-et-Marne), n’a pas permis la saisie de stupéfiants. Les deux hommes seront aussi interrogés sur les circonstances de l’accident et sur les heures qui l’ont précédé.

Femme «dévastée»

Selon les premiers éléments de l’enquête communiqués par le procureur de Melun, le véhicule conduit par Pierre Palmade, qui avait consommé de la cocaïne, a percuté vendredi vers 19h un véhicule qui venait en face près de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, pour une raison indéterminée.

Au bord de cette Renault Megane, un Seine-et-Marnais de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-soeur de 27 ans. Enceinte de six mois et demi au moment de l’accident, elle a perdu son enfant après un accouchement d’urgence par césarienne. Selon l’avocat de la famille, Me Mourad Battikh, le conducteur et son fils étaient toujours en réanimation mercredi.

La femme, qui attendait son premier enfant, est «dévastée», a ajouté l’avocat. «Elle se souvient des phares éblouissants, arrivant de pleine face» et «du coup de volant donné par le conducteur pour éviter le véhicule», quinze minutes après avoir quitté sa belle-famille pour rejoindre le département voisin de l’Essonne où elle réside.

L’enquête devra déterminer si l’enfant était mort avant l’accouchement ou s’il a vécu quelques secondes avant son décès. Le cas échéant, ce décès justifiera d’éventuelles poursuites pour «homicide involontaire». «La famille espère justice et que la notoriété de (Pierre) Palmade n’influe pas sur l’enquête», a ajouté Me Battikh.

Le comédien a «honte» et est prêt à assumer «les conséquences de ses actes», avait déclaré mardi sa soeur Hélène Palmade dans un communiqué.

Pierre Palmade avait été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour usage et acquisition de stupéfiants après avoir été faussement accusé de viol.