Insolite en Italie: un entraîneur viré puis réembauché mais de nouveau licencié… un mois plus tard!

Aux commandes du club de Salernitana depuis l’année dernière, Davide Nicola avait réussi la mission très compliquée à l’époque de maintenir le club dans l’élite italienne. Mais cette saison, les choses se sont déroulées beaucoup moins bien : le club est englué dans le bas de classement de la Serie A.

Il y a un mois, la direction avait alors pris la décision de le renvoyer avant de le réintégrer deux jours plus tard, le coach ayant su se montrer convaincant. Mais la situation ne s’étant pas vraiment améliorée (4 matchs et 3 défaites plus tard), la direction a repris la décision de renvoyer Davide Nicola, un mois jour pour jour après l’avoir viré une première fois.