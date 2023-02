Guerre en Ukraine: l’Otan se prépare à une confrontation durant de «très nombreuses années» avec la Russie

L’Otan doit se préparer à une longue confrontation avec la Russie, car le président Vladimir Poutine ne montre aucune volonté de paix, un an après avoir envahi l’Ukraine, a averti le secrétaire général de l’Alliance, le Norvégien Jens Stoltenberg, dans un entretien avec l’AFP.

« Nous devons être préparés pour le long terme, cela peut durer de très nombreuses années », a-t-il averti. « Le président Poutine veut une Europe différente, une Europe où il peut contrôler ses voisins, où il peut décider ce que les pays peuvent faire », a déploré M. Stoltenberg, 63 ans, dans cet entretien accordé une semaine avant le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine.

Après une année de combats qui ont fait des dizaines de milliers de victimes dans les deux camps, l’Otan appréhende une nouvelle offensive russe. Les 30 pays membres de l’Alliance restent plus déterminés que jamais à faire en sorte que l’Ukraine finisse par l’emporter, a-t-il assuré.

« Nous sommes là pour nous assurer que l’Ukraine gagne cette guerre et pour lui fournir des armes, des munitions et le soutien dont elle a besoin », a-t-il déclaré. « Si le président Poutine gagne en Ukraine, ce sera une tragédie pour les Ukrainiens. Mais ce sera aussi dangereux pour nous tous, car lui et les autres dirigeants autoritaires seront convaincus que lorsqu’ils utilisent la force militaire, ils peuvent atteindre leurs objectifs ».

La Turquie pressée d’approuver l’adhésion de la Suède et la Finlande

Dans la matinée, Stoltenberg avait appelé Ankara à intégrer « maintenant » la Finlande et la Suède, dont les candidatures à l’Alliance atlantique sont bloquées depuis mai par la Turquie. « Je continue de penser qu’il est temps maintenant de ratifier [l’adhésion] à la fois de la Finlande et de la Suède », a déclaré M. Stoltenberg lors d’une conférence de presse avec le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

Le secrétaire général de l’Otan, venu en Turquie témoigner du soutien de l’Alliance après le séisme dévastateur du 6 février qui a fait plus de 36.000 morts dans le pays, avait pour la première fois mardi évoqué publiquement l’hypothèse d’une entrée de la Finlande avant la Suède dans l’Alliance. Il avait cependant affirmé chercher à obtenir « le plus rapidement possible » les dernières ratifications de la Turquie et de la Hongrie pour les deux pays.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a suggéré début février que le Parlement turc pourrait ratifier l’adhésion de la Finlande sans celle, déposée conjointement, de la Suède, qui reste bloquée par Ankara.

« Il ne serait pas réaliste d’affirmer que la Suède a pleinement rempli ses obligations découlant du protocole d’accord » signé en juin entre la Turquie, la Suède et la Finlande, a réaffirmé jeudi le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu. M. Cavusoglu a répété que la Turquie était prête à « évaluer le processus d’adhésion de la Finlande à l’Otan séparément de celui de la Suède ». La Turquie reproche entre autres à la Suède d’héberger des militants et des sympathisants kurdes qu’elle qualifie de « terroristes », notamment ceux du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Les dirigeants des 30 pays membres de l’Otan ont pris la décision d’inviter la Suède et la Finlande à rejoindre l’Alliance lors d’un sommet à Madrid en juillet 2022. Trente pays ont signé les protocoles d’adhésion et 28 les ont ratifiés.