Athlétisme: Lamecha Girma a battu le record que l’on n’attendait pas

À Liévin, l’Ethiopien, spécialiste du steeple, a battu le vieux record du monde du 3.000 m. Mondo Duplantis, lui, a arrêté son concours plus tôt que prévu… mais au-dessus des 6 mètres.

Cela fait des années maintenant que le meeting en salle de Liévin s’est confortablement installé en tête des meilleures réunions du calendrier indoor, grâce à un plateau qui frôle toujours l’excellence et un public qui répond massivement à l’appel pour remplir les 5.000 places du stade couvert régional.

La tradition s’est poursuivie ce mercredi, avec le dixième record du monde de la réunion nordiste depuis 1988. Il n’est pas venu de là où on l’attendait forcément, mais bien du 3.000 m hommes grâce à l’Ethiopien Lamecha Girma. À 22 ans, cet étudiant en éducation physique qui s’est surtout distingué sur le steeple jusqu’ici en décrochant notamment la médaille d’argent aux Jeux de Tokyo et deux autres médailles d’argent aux Mondiaux de Doha 2019 et d’Eugene 2022, a frappé un très grand coup en s’imposant en 7.23.81, soit 1 sec 09 de mieux que l’ancien record du monde du Kényan Daniel Komen, qui résistait depuis 1998.