Voici quand devrait avoir lieu la prochaine indexation des salaires

Le Bureau du Plan s’attend à un taux d’inflation annuel moyen de 4,5 % cette année, contre 9,6 % en 2022. Selon le Plan, l’inflation a atteint son pic à l’automne dernier et devrait ralentir progressivement.

Les mesures prises par le gouvernement ont permis d’alléger le fardeau, qu’il s’agisse principalement du forfait de base énergie et de la récente décision de maintenir le taux de TVA sur le gaz et l’électricité à 6 %, moyennant une compensation partielle via une hausse des accises.

La décision de maintenir la TVA à 6 % a aussi effet un impact direct et visiblement sur le taux d’inflation – et sur le rythme d’indexation.