Le CHU Saint-Pierre au chevet des «gueules cassées» en Ukraine

Avant la guerre, nous opérions les accidentés de la route. Aujourd’hui, ce sont nos soldats. » Ce chirurgien de l’hôpital numéro 6 de Kiev résume ainsi ce qu’est devenu son quotidien depuis le déclenchement de la guerre : opérer pour reconstruire et réparer les militaires, mais aussi les civils, blessés par les obus et autres éclats de mine. « Nous sommes surtout confrontés à des blessures perforantes qui atteignent les extrémités du corps et le tronc, mais aussi des lésions cérébrales liées à des traumatismes et des atteintes de la moelle épinière », confie Yurii Antonenko, chef du service de radiologie de l’hôpital nº6 de Kiev.