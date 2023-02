Des soignants ukrainiens formés à une meilleure prise en charge des violences sexuelles

Les violences sexuelles et les crimes de guerre sont notre réalité aujourd’hui », témoigne Igor Pyvovarov. « C’est une nouveauté pour nous et, dans ce contexte de guerre, nous souhaitons apporter un meilleur soutien aux victimes et collecter des preuves pour monter des dossiers pour la justice internationale. » Cet ancien diplomate ukrainien, au regard déterminé, accompagne la délégation de quinze soignants ainsi qu’une poignée d’avocats et procureurs venus de Lviv pour se former pendant une semaine au CHU Saint-Pierre.