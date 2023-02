Tour d’Andalousie: nouvelle démonstration de Tadej Pogacar à l’arrivée de la 2e étape

Le Slovène a profité de l’arrivée en côte et sur pavés pour lâcher tous ses adversaires et signer sa 3e victoire en trois jours de course cette année.

Au classement général, Pogacar conforte son maillot jaune. Grâce aux bonifications, il possède 48 secondes d’avance sur Buitrago et 52 sur Landa.

Brent Van Moer (Lotto Dstny) et le Français Geoffrey Soupe (TotalEnergies) ont été deux des attaquants matinaux. Le duo a été repris à un peu moins de 80 km de l’arrivée. Un groupe de neuf coureurs, où figuraient Dylan Teuns et le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), s’est ensuite détaché à 50 km du but. Il a été rejoint à 20 km de l’arrivée. Et ce n’est que dans la montée finale, avec son dernier kilomètre à 11,5% de pente, que la décision est tombée.