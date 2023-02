«On prend enfin conscience sérieusement des excès de l’éducation bienveillante»

Ne la réduisez pas au rôle de nouvelle Mère Fouettarde : elle déteste ça. N’empêche, depuis cet automne 2022, la psychologue parisienne Caroline Goldman a conquis la sphère médiatique en prônant davantage de sévérité et d’autorité dans l’éducation des enfants. Via un podcast, rapidement devenu l’un des plus écoutés en France, puis par un livre intitulé File dans ta chambre ! Offrez des limites éducatives à vos enfants (en réimpression), cette docteure en psychopathologie clinique, enseignante d’université et fille du chanteur superstar Jean-Jacques Goldman, part en croisade contre la mode de l’éducation bienveillante (ou positive) qui semble devenue la norme. Interview d’une experte qui assume de nager à contre-courant…