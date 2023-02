Barbara Cassin: «La langue française est politique et sexiste»

Philosophe, helléniste, philologue et académicienne, Barbara Cassin s’interroge depuis toujours sur les mots et leurs pouvoirs, mais aussi sur les langues et leurs traductions. Elle nous a accordé un entretien en marge de la conférence qu’elle a donnée mercredi soir à Wolubilis (Woluwe-Saint-Lambert), dont le thème était précisément : « Le bonheur a-t-il plusieurs langues ? ».

Hannah Arendt a dit : « Ma patrie, c’est ma langue maternelle ». Partagez-vous cette idée ?