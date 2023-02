«J’ai voulu écrire un roman avec Gabriel García Márquez»

Le 12 février 1976, à Mexico, alors qu’ils ne s’étaient plus revus depuis un certain temps, l’écrivain colombien Gabriel García Márquez s’est approché de Mario Vargas Llosa pour le saluer et ce dernier lui a asséné un violent coup de poing. Tous deux ont refusé d’en reparler. Ce moment a scellé la rupture définitive de leur amitié.

Quels motifs ont pu briser une amitié comme la vôtre, si intime et si longue ?

Les femmes, tout simplement.